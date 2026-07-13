В Ломоносове мужчина ударил ножом своего 79-летнего соседа

12 июля к полицейским поступила информация о конфликте в коммунальной квартире одного из домов на улице Победы города Ломоносов.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что во время словесного конфликта на почве личной неприязни один из жильцов нанес своему 79-летнему соседу удар ножом. Пострадавшего с колото-резаным ранением шеи госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия сотрудниками поилции был задержан 58-летний участник конфликта.

Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.