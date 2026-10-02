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В Петербурге пройдет XXXVI Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Балтийский дом
Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 15 октября под девизом «Фестиваль фестивалей»

XXXVI Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 15 октября под девизом «Фестиваль фестивалей». Публику ждет не только показ лучших спектаклей, ставших событием на значимых театральных фестивалях России и мира, но и дополнительная программа, которая в этом году обещает быть особенно насыщенной и разнообразной.

2 октября в 13:00 в Театре-фестивале «Балтийский дом» состоится пресс-конференция, посвящённая открытию фестиваля, с участием почетных гостей – представителей китайского консульств.

3 октября, в день открытия фестиваля, в 17:30 в Большом фойе начнется торжественный театрализованный пролог, который поможет зрителям и гостям почувствовать атмосферу праздника и понять общее настроение фестиваля.

Перед каждым спектаклем в актёрском фойе будут проходить ежедневные презентации фестивалей и театров‑участников. Коллективы расскажут о своей истории, репертуаре и поделятся ближайшими планами на будущее.

Особую ценность дополнительной программы представляют лекции.
Они превратят знакомство с фестивалем в культурное путешествие, где каждая лекция — это ключ к пониманию театральных традиций и художественных кодов других стран. Зрители не просто узнают факты — они учатся видеть и чувствовать театр по-новому.

4 октября в 16:00 состоится лекция «Китайский театр — от древних ритуалов к современности». Лекция переводчика-китаиста и преподавателя СПбГУ Варвары Бови позволит понять, как древние смыслы продолжают жить в сегодняшнем сценическом языке Китая.

13 октября в 15:30 состоится лекция «Индийский театр: диалог традиции и эксперимента». Старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН Наталья Лидова расскажет об особенностях древнеиндийской драматургии. Слушатели лекции узнают, по каким законам строились классические пьесы и как эти правила до сих пор влияют на индийский театр.

Лекции пройдут в клубе «Территория театра».

7 октября в 12:00 в рамках фестиваля Ассоциация театральных фестивалей (АТФ) проведет конференцию «Фестиваль в городе: инвестиции и издержки».
В заседании примут участие члены Ассоциации. Конференция позволит обсудить вопрос эффективного влияния театрального фестиваля на экономику города, в котором он проводится. Участники подтвердят: фестиваль – это не просто культурное событие. Он становится поводом для инфраструктурных решений, создает новые маршруты, возвращает людей в забытые районы и меняет восприятие привычной среды.

Фестиваль станет площадкой для живого знакомства с традициями разных народов. В рамках дополнительной программы пройдут Дни национальных культур.

11 октября в 17:00 в Большом фойе начнется День культуры Республики Хакасия. Участников ждут выставка, выступление музыкального коллектива, мастер‑класс по горловому пению и показ национальных костюмов.

12 и 13 октября на фестивале пройдут Дни Индии.

12 октября в Кинотеатре «Великан‑парк» состоится День индийского кино.
На большом экране зрители увидят лучшие современные индийские фильмы, отмеченные престижными кинонаградами и получившие признание по всему миру. Перед каждым показом вводную лекцию «Новый взгляд на индийское кино» представит кандидат искусствоведения, доктор филологических наук, профессор СПбГУ Сергей Ильченко.

13 октября с 17:00 в театре пройдет насыщенная индийская
программа, которая объединит всё самое интересное: выставку фотографий и раритетных предметов декоративно-прикладного искусства, презентацию традиционной индийской одежды – сари, мастер-класс по индийскому изобразительному искусству, мастер-класс по приготовлению чая масала, дегустацию традиционных индийских угощений и выступление вокально‑танцевального коллектива. Это позволит увидеть Индию с разных сторон и даст возможность погрузиться в её особенную атмосферу перед просмотром спектакля Пурвы Нареш «Белые ночи».

Мероприятия пройдут при поддержке и непосредственном участии Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге.

На фестивале будут представлены две выставки. В дни выступления китайского коллектива в Большом фойе будет работать выставка Шэньсийского народного художественного театра о создании спектакля Ху Цзунци «Главная роль». Экспозиция раскроет закулисные секреты, основные этапы работы над постановкой и особенности уникальной театральной традиции Шэньси. Это не просто история спектакля — это рассказ о поиске «главной роли» не только на сцене, но и внутри каждого артиста.

В выставочном фойе с первых дней будет открыта выставка фоторабот Владимира Луповского «Фестиваль глазами Володи». Владимир Луповской – легенда российской театральной фотографии: он снимал фестиваль на протяжении десятилетий. Зрители смогут увидеть историю фестиваля, запечатленную выдающимся мастером, который умел проникать в суть людей и спектаклей, и показывать это в мгновении кадра.

С 6 по 13 октября Театр-фестиваль «Балтийский дом» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств проведет Театральную школу для молодых специалистов русскоязычных театров стран СНГ.

В ее работе примут участие будущие артисты, студенты творческих учебных заведений из Беларуси (Белорусской государственной академии искусств, мастер курса – Наталия Башева-Иванова) и Казахстана (Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, мастер курса – Лариса Осипова). Россию представит актерский курс из Башкирии: студенты Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова (мастер курса – народная артистка Республики Башкортостан Рушанна Бабич).

Участники «Театральной школы» обменяются творческим опытом, приобретут новых друзей и представят зрителям свои курсовые театральные работы. Показы пройдут на площадках Театра-фестиваля «Балтийский дом».

Завершением дополнительной программы станет итоговая пресс‑конференция, которая пройдёт 16 октября. На ней будут подведены итоги «Фестиваля фестивалей» и намечены ближайшие планы на будущее.

Дополнительная программа фестиваля «Балтийский дом» — это возможность увидеть театр как живой диалог культур, где каждая традиция звучит ярко и узнаваемо, а вместе они создают единое художественное пространство. Приглашаем стать частью этого диалога!

XXХVI Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» — «Фестиваль фестивалей» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

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