В Глажево пьяный мужчина грозился подорвать пиротехническое изделие в магазине

Вечером 28 сентября, около 21:15 к полицейским Киришского района Ленинградской области поступила информация о том, что в сетевом магазине в поселке Глажево неизвестный злоумышленник угрожает гранатой кассирам.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, возле магазина по подозрению в совершении указанного преступления задержали 51-летнего местного жителя, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские выяснили, что в ходе конфликта в магазине задержанный достал пиротехническую (имитационную) гранату, угрожал посетителям и произвел её подрыв на прилегающей к магазину территории.

В результате подрыва никто не пострадал. В отношении задержанного следовтели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.