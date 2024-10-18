В Петербурге рецидивист порезал ножом хозяйку - квартиросдатчицу

Накануне вечером, 17 октября 2024 года около 21 часа 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что из своей квартиры в доме 20 по улице Новостроек с резанной раной шеи, в тяжелом состоянии, госпитализировали 51-летнюю женщину.

Предварительно установлено, ранение ей нанес квартиросъемщик, арендовавший у нее квартиру. Сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 43-летнего неработающего, ранее неоднократно судимого мужчину.

Задержанного доставили в отдел полиции.

В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.