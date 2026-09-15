СКА победил «Шанхайских Драконов» со счётом 7:2

15 сентября на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге прошёл матч чемпионата КХЛ сезона-2026/2027. Местный СКА разгромил «Шанхайских Драконов» со счётом 7:2. Ключевой вклад в победу внёс нападающий хозяев Николай Голдобин, который набрал 5 очков в первых пяти голах команды: он сделал четыре передачи и один раз забил сам. Теперь в его активе 200 голевых пасов в лиге.

Помимо Голдобина, у СКА отличились Данил Аймурзин, Скотт Уилсон (дважды), Сергей Плотников, Сергей Сапего и Николай Чебыкин. У гостей шайбы забросили Дмитрий Яшкин и Степан Хрипунов.

Регулярный этап чемпионата продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф намечен на период с 23 марта по 23 мая 2027 года.