На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии съезда №9 на транспортной развязке КАД с Таллинским шоссе. Ограничение вводится с 3 по 5 октября на 80-м километре по направлению из Петербурга на внутреннее кольцо.

Причина — устранение колейности асфальтового покрытия. Работы ведутся по согласованной схеме. На месте установят временные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари. Сроки могут сдвинуться из-за погоды.

Начальник ситуационного центра Илья Пузыревский уточнил, что одновременного перекрытия других съездов не планируется. Движение организуют по объездным маршрутам.