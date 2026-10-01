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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии съезда №9 на транспортной развязке КАД с Таллинским шоссе. Ограничение вводится с 3 по 5 октября на 80-м километре по направлению из Петербурга на внутреннее кольцо.

Причина — устранение колейности асфальтового покрытия. Работы ведутся по согласованной схеме. На месте установят временные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари. Сроки могут сдвинуться из-за погоды.

Начальник ситуационного центра Илья Пузыревский уточнил, что одновременного перекрытия других съездов не планируется. Движение организуют по объездным маршрутам.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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