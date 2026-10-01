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Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартует традиционный осенний месячник по благоустройству

В Петербурге стартует традиционный осенний месячник по благоустройству

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
За 31 день предстоит привести в порядок 301 млн кв. метров городских территорий.

Сегодня, 1 октября, в Петербурге стартует традиционный осенний месячник по благоустройству. Для коммунальных служб этот месяц совмещает окончание летней уборки и подготовку к зимнему сезону. 

В октябре городские службы — коммунальные, дорожные, садово-парковые и другие — сосредоточатся на завершении уборки после лета и подготовке инфраструктуры к зимнему периоду.

Объём работ значителен: свыше 300 млн кв. метров территорий требуется привести в порядок. Планируется помыть около 3 000 остановочных павильонов и 66 тыс. погонных метров дорожных ограждений. Кроме того, предстоит удалить отцветшие однолетние растения и высадить деревья и кустарники, предусмотренные планом на текущий год.

Будут приведены в нормативное состояние внутриквартальные зоны, фасады зданий, а также 17 тыс. детских и спортивных площадок.

Особый упор делается на качество работ. Действующая система мониторинга включает порядка 5,3 тыс. контрольных точек. В зимний период контроль продолжат более 80 тыс. камер с функциями искусственного интеллекта. Отдельно фиксацией несвоевременного вывоза снега после очистки кровель займётся система «Городовой».

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