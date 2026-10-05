Всероссийская научно-практическая конференция «Защитник Града Петрова»

9–10 октября 2026 года мы соберёмся вместе, чтобы отдать дань уважения выдающемуся российскому полководцу Петру Христиановичу Витгенштейну — человеку, которого современники называли спасителем Санкт-Петербурга. Именно его корпус остановил наступление французских войск на северную столицу России в решающий момент Великой Отечественной войны 1812 года, проявив выдержку, хладнокровие и личную храбрость. За что и получил почётное народное звание «защитника Града Петрова», впервые прозвучавшее в песне: «Хвала, хвала тебе, герой! Что град Петров спасён тобой!».

Программа мероприятия

День первый: Научная конференция (9 октября)

Вас ждут торжественное открытие и основное заседание:

Доклады представят учёные-историки, краеведы, сотрудники музеев и образовательных учреждений. Формат участия — очный и заочный.

День второй: Живой урок истории (10 октября)

включает интерактивное погружение в историческую эпоху! Участники смогут прикоснуться к живой истории через историческую реконструкцию событий 1812 года, включающую демонстрацию вооружения и показательные выступления. Этот день станет настоящим мостом между героическим прошлым и настоящим!

Сохранение исторической памяти — это фундамент нашего будущего. Деяния Петра Христиановича Витгенштейна напоминают нам о единстве народа перед лицом испытаний, о силе духа и любви к Отечеству. Мероприятия открыты для широкой общественности и станут важным вкладом в патриотическое воспитание молодёжи.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в официальной группе СПб РО РВИО ВКонтакте: https://vk.ru/spb_ro_rvio. Это позволит присоединиться к конференции в режиме реального времени и стать частью знакового исторического события, где бы вы ни находились.

Организатор:

Санкт-Петербургское региональное отделение Российского военно-исторического общества (СПб РО РВИО)

Адрес проведения:

Бассейная ул., 32, музейно-выставочный центр «Россия – Моя история»

Вход свободный! Необходима предварительная регистрация: https://spb-ro-rvio.timepad.ru/event/4186635/

Присоединяйтесь к сохранению великой истории России!