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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти разводку Ладожского и Лодейнопольского мостов перенесли из-за тумана

В Ленобласти разводку Ладожского и Лодейнопольского мостов перенесли из-за тумана

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Разводки Ладожского и Лодейнопольского мостов перенесли из-за тумана

Разводка Ладожского и Лодейнопольского мостов перенесена на 2 октября из-за тумана. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, из-за которых суда не успели к запланированному времени, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ладожский мост через Неву будет разведен с 10:00 до 10:45 для прохода катамарана «Центаурус-II» вниз по реке. Лодейнопольский мост через Свирь разведут с 12:50 до 15:00 для прохода теплохода «Сигулда» вверх по реке.

На это время движение автотранспорта по федеральной трассе Р-21 «Кола» полностью перекроют. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует учитывать эти изменения при планировании поездок.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Лодейнопольский район, развод мостов
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