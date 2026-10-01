В Ленобласти разводку Ладожского и Лодейнопольского мостов перенесли из-за тумана

Разводка Ладожского и Лодейнопольского мостов перенесена на 2 октября из-за тумана. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, из-за которых суда не успели к запланированному времени, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ладожский мост через Неву будет разведен с 10:00 до 10:45 для прохода катамарана «Центаурус-II» вниз по реке. Лодейнопольский мост через Свирь разведут с 12:50 до 15:00 для прохода теплохода «Сигулда» вверх по реке.

На это время движение автотранспорта по федеральной трассе Р-21 «Кола» полностью перекроют. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует учитывать эти изменения при планировании поездок.