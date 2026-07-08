В Невском районе мужчина избил соседа монтировкой

6 июля около 21:40 к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что в доме 75 по Народной улице сосед ударил знакомого заявителя металлическим предметом.

Оперативно прибывшие на место полицейские, задержали 34-летнего жителя указанного дома. Правоохранители установили, что в ходе личного конфликта он нанёс удары ломом своему 53-летнему оппоненту.

Пострадавшего госпитализировали, медики оценили его состояние, как удовлетворительное. В отношении доставленного полицейские составили административный протокол, и поместили его в специальное помещение для задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.