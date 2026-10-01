В Ленобласти задержали мужчину за попытку поджога дома в садоводстве «Редан»

Поздно вечером 27 сентября в дежурную часть полиции Выборгского района Ленинградской области поступила информация о пожаре в частном доме, расположенном в садоводстве «Редан».

Прибывшие на место полицейские выяснили, что примерно в 23:50 неизвестный разбил окно одноэтажного деревянного строения и поджёг его. Огонь заметил сосед, который самостоятельно справился с возгоранием до его распространения. Пострадавших нет.

По предварительной версии, причиной происшествия мог стать денежный конфликт: долг составлял 20 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 64-летнего местного жителя, который подозревается в этом преступлении.

В результате пожара пострадало имущество в доме. Сумма ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Фигурант задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ.