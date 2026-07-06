В Ленобласти мужчина порезал колесо рейсового автобуса

Вчера, 5 июля к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация от очевидца о том, что возле дома 42 по улице Карла Маркса в городе Кингисепп мужчина в неадекватном состоянии ножом порезал колесо рейсового автобуса, в котором находились пассажиры.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, после чего его поместили в специальное помещение для административно задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.