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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина порезал колесо рейсового автобуса

В Ленобласти мужчина порезал колесо рейсового автобуса

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, порезавшего ножом колесо рейсового автобуса

Вчера, 5 июля к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация от очевидца о том, что возле дома 42 по улице Карла Маркса в городе Кингисепп мужчина в неадекватном состоянии ножом порезал колесо рейсового автобуса, в котором находились пассажиры.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, после чего его поместили в специальное помещение для административно задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, хулиганство
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