В Кировске задержан подросток за поджог автомобиля и прицепа

Вечером 29 сентября к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о возгорании автомобиля на территории парка культуры и отдыха в городе Кировск.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что около 22:30 17-летний молодой человек, по предварительным данным, на почве личной неприязни к сотруднику охраны парка поджег автомобиль «Нива» и находившийся рядом с ним прицеп.

В результате пожара салон автомобиля и прицеп полностью выгорели. Пострадавших нет. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2 миллионов рублей.

Днем 30 сентября подростка задержали и доставили в отдел полиции. Фигуранта поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.