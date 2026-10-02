В Невском районе по факту смерти ребенка на пожаре возбудили уголовное дело

В ночь на 2 октября в доме по 3-му Рабфаковскому переулку вспыхнул пожар в одной из квартир. После того как огонь был потушен, на месте происшествия нашли тело младенца. Двое взрослых — мужчина и женщина — доставлены в больницу с ожогами и травмами, которые они получили, выпрыгнув из окна на шестом этаже, пытаясь спастись от пламени.

Осмотр показал, что электрика в квартире была исправна, а вероятный источник возгорания находился на диване.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств, причин и условий случившегося, назначены экспертизы.