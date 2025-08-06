В Петербурге задержали слесаря за распространение детской порнографии

В результате проведения серии оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации задержали 48-летнего мужчину, проживающего в Красногвардейском районе. Он является слесарем-сборщиком на одном из местных производственных предприятий и подозревается в причастности к распространению материалов, содержащих детскую порнографию.

Предварительное расследование показало, что в начале июля текущего года задержанный, используя одну из социальных сетей, не только приобретал у неустановленных лиц порнографические материалы с участием несовершеннолетних, но и пересылал данный противозаконный контент через систему личных сообщений другим пользователям социальной сети.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся изготовления и распространения материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подозреваемый был задержан. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление возможных соучастников.