ента новостей

12:06
В Петербурге задержали слесаря за распространение детской порнографии
12:00
Ладожский мост разведут для прохода судов и яхты «Адмирал Крюйс»
11:47
В Парголово женщина подожгла знакомую в автомашине из ревности
09:33
Полицейские провели профилактический рейд против «обочечников»
09:05
Ленобласть под угрозой лесных пожаров: прогноз экспертов
08:55
В Ленобласти приоритет другим дорогам вместо КАД-2?
08:35
Петербург выставил на торги десятки памятников в Апраксином дворе
08:26
Петербург получит финансирование на строительство канализационного коллектора
01:54
Петербургские шахматисты Максим Матлаков и Алексей Гоганов набрали по 1,5 очка после 2-го тура «Qounaev Cup – 2025» в Алматы
01:23
Петербургское футбольное «Динамо» в результативном матче победило пензенский «Зенит», к тому же было два удаления
00:38
На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погибли три человека
20:06
Роскомнадзор утвердил правила обезличивания персональных данных
19:58
На мосту через реку Оять введут реверсивное движение
19:55
В Telegram появилась функция верификации личных аккаунтов
19:50
Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода судов «Василий Старостин», «РБ-20» и РБ «Ижорец»
19:32
Спортивный комментатор Первого канала Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железной дороге
15:52
В Петербурге приветствовали победителей и призеров чемпионата мира по водным видам спорта
12:21
В Ленобласти задержали подозреваемых в нападении на группу иностранцев
12:06
Начало работ на развязке КАД с Колтушским шоссе перенесли из-за погоды
12:02
В Ленобласти разводку моста через Свирь перенесли
11:11
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
09:49
Петербургский авторынок бьет рекорды: взлет продаж новых автомобилей
09:40
В деревне Новое Девяткино неизвестный напал с пистолетом на работника магазина
09:39
Петербург и Роструд наладят обмен данными для оперативного взаимодействия
09:34
В Петербурге задержан житель Новосибирской области, обманувший пенсионерку с проспекта Испытателей
09:31
Где россияне чаще всего меняют родной город на работу в Петербурге?
09:28
В Петербурге ищут мошенников, обманувших жителя блокадного Ленинграда
09:21
В Петербурге ищут стрелка из пневматики по окнам на проспекте Ветеранов
09:19
Петербург остался за пределами топ-10 регионов с лучшими дорогами
09:17
Пожилой мужчина с проспекта Мориса Тореза передал мошенникам более 5,6 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали слесаря за распространение детской порнографии

В Петербурге задержали слесаря за распространение детской порнографии

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в распространении детской порнографии

В результате проведения серии оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации задержали 48-летнего мужчину, проживающего в Красногвардейском районе. Он является слесарем-сборщиком на одном из местных производственных предприятий и подозревается в причастности к распространению материалов, содержащих детскую порнографию.

Предварительное расследование показало, что в начале июля текущего года задержанный, используя одну из социальных сетей, не только приобретал у неустановленных лиц порнографические материалы с участием несовершеннолетних, но и пересылал данный противозаконный контент через систему личных сообщений другим пользователям социальной сети.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся изготовления и распространения материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подозреваемый был задержан. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление возможных соучастников.

Все по теме: Красногвардейский район, педофил
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

23-11-2022, 14:04
В Гатчине задержали мужчину, распространявшего порнографические материалы с несовершеннолетними
3-04-2025, 11:43
Во Всеволожске задержали подозреваемого в распространении детской порнографии
23-11-2022, 14:26
В Петербурге задержан мужчина, распространявший порнографические материалы с несовершеннолетними
29-05-2025, 14:49
В Петербурге задержали подозреваемого в краже миллиона из «Мерседеса»
13-01-2023, 13:09
В Пушкинском районе мужчину подозревают в обороте детской порнографии
11-06-2025, 12:11
В Петербурге раскрыто преступление против двух 11-летних девочек, совершенное в 1998 году

Происшествия на дорогах

Сегодня, 00:38
На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погибли три человека
4-08-2025, 21:55
В Колпино пожилая женщина попала под колеса рейсового автобуса
4-08-2025, 09:35
В Ленобласти произошло столкновение автобуса и поезда. Один человек погиб и 16 пострадали
2-08-2025, 00:30
В Ленобласти произошло смертельное ДТП фуры с битумом и лесовозом
Наверх