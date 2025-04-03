Во Всеволожске задержали подозреваемого в распространении детской порнографии

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Главка задержали 48-летнего жителя города Всеволожск, который подозревается в том, что в 2024 году в чате одного из мессенджеров направил сообщение другому пользователю с приложением порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Следователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

В результате проведённого обыска по месту жительства подозреваемого, оперативники обнаружили и изъяли мобильный телефон, содержащий информацию, имеющую доказательственное значение.

Фигуранта поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.