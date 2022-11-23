В Гатчине задержали мужчину, распространявшего порнографические материалы с несовершеннолетними

Вчера в городе Гатчина сотрудниками уголовного розыска Главка, по подозрению в совершении преступления против общественной нравственности был задержан 44-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

3 апреля 2020 года задержанный, через сеть «Интернет» в мессенджере, в ходе переписки с неустановленными лицами, распространил материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Подозреваемого задержали на основании стать 91 УПК РФ.

Сотрудниками полиции продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на изобличение задержанного в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.