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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мужчина, распространявший порнографические материалы с несовершеннолетними

В Петербурге задержан мужчина, распространявший порнографические материалы с несовершеннолетними

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Оперативники Главка задержали злоумышленника, распространявшего порнографические материалы с несовершеннолетними

Вчера возле дома 44 корпус 2 по улице Будапештской сотрудники уголовного розыска Главка, совместно с коллегами из Фрунзенского района Петербурга, задержали 43-летнего уроженца Мурманской области.

Задержанный незаконно приобрел через сеть «Интернет» и хранил в своем мобильном телефоне, компьютере в облачном архиве материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

В дальнейшем, в период с 3 июля - 23 октября, задержанный, через сеть «Интернет» в мессенджере, в ходе переписки с неустановленными лицами, распространил указанные материалы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Задержанный полностью изобличен и дал признательные показания в совершении указанного преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район
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