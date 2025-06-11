В Петербурге раскрыто преступление против двух 11-летних девочек, совершенное в 1998 году

В результате оперативной работы по раскрытию преступлений прошлых лет, сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу установили причастность 58-летнего жителя Санкт-Петербурга, имеющего в прошлом судимости за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, к аналогичному преступлению, совершенному более четверти века назад.

Предварительное расследование установило, что 8 мая 1998 года, в дневное время суток, указанный гражданин проник в подъезд дома номер 32 по 3-й Советской улице, где совершил противоправные действия в отношении двух 11-летних девочек.

Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса Российской Федерации. 10 июня 2025 года ему было официально предъявлено обвинение в совершении данного преступления.

Впоследствии уголовное дело было переквалифицировано со статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации (развратные действия) на часть 3 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (насильственные действия сексуального характера).

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.