В Пушкинском районе мужчину подозревают в обороте детской порнографии

В минувшую среду следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Дело возбуждено в отношении неустановленного лица.

Преступник не позднее 31 октября 202 года на территории Пушкинского района Петербурга в мессенджере Telegram разместил множественные фото- и видеоматериалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних в целях распространения через Интернет.

Следователям известен номер мобильного телефона, привязанного к аккаунту. Ведется расследование.