В Петербурге ищут стрелка из пневматики по окнам на проспекте Ветеранов

Накануне вечером, 4 августа 2025 года около 19 часов 25 минут в правоохранительные органы Кировского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 51-летней гражданки, проживающей в доме номер 110 по проспекту Ветеранов. Заявительница сообщила о повреждении остекления балкона ее квартиры в результате выстрела неустановленным лицом.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия зафиксировали наличие трех проникающих отверстий в балконном стекле, предположительно образовавшихся в результате выстрелов из пневматического оружия.

В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Предпринимаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание стрелявшего.