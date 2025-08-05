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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ищут стрелка из пневматики по окнам на проспекте Ветеранов

В Петербурге ищут стрелка из пневматики по окнам на проспекте Ветеранов

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Кировского района разыскивают стрелка по окнам на проспекте Ветеранов

Накануне вечером, 4 августа 2025 года около 19 часов 25 минут в правоохранительные органы Кировского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 51-летней гражданки, проживающей в доме номер 110 по проспекту Ветеранов. Заявительница сообщила о повреждении остекления балкона ее квартиры в результате выстрела неустановленным лицом.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия зафиксировали наличие трех проникающих отверстий в балконном стекле, предположительно образовавшихся в результате выстрелов из пневматического оружия.

В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Предпринимаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание стрелявшего.

Все по теме: Кировский район, стрельба, пневматика
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