В Ленобласти ищут стрелка по окнам ангара в Виллози

В полицию Ломоносовского района Ленинградской области 5 июня 2025 года около 10 часов 55 минут поступило заявление от гражданина, проживающего в Виллозовском поселении. Заявитель сообщил, что, прибыв к своему ангару, обнаружил повреждения на оконных конструкциях.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов провели предварительный осмотр. В ходе осмотра было установлено, что повреждения, вероятно, причинены выстрелами из пневматического оружия.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание лица, причастного к стрельбе.