На проспекте Металлистов неизвестный стрелял по окнам квартиры

1 июня 2025 года, в 15 часов 48 минут, в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступило заявление от гражданки, проживающей в доме номер 110 по проспекту Металлистов. Заявительница сообщила о стрельбе по окнам её квартиры неустановленным лицом, в результате чего на стеклах были обнаружены два повреждения.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что стрельба велась из пневматического оружия. В настоящий момент проводится проверка для принятия решения о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Полицейские предпринимают необходимые действия для установления личности стрелявшего и его последующего задержания в соответствии с действующим законодательством.