В Ленобласти ищут стрелка по окнам в деревне Торошковичи

Накануне, 1 июля в правоохранительные органы Лужского района Ленинградской области поступило заявление от 63-летней гражданки, зарегистрированной по адресу: деревня Торошковичи, Новая улица, дом 4. Заявительница сообщила о выявлении повреждения оконного стекла в ее квартире, предположительно, причиненного выстрелом из пневматического оружия.

В настоящее время компетентными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного производства по данному инциденту.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего выстрел.