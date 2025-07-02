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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ищут стрелка по окнам в деревне Торошковичи

В Ленобласти ищут стрелка по окнам в деревне Торошковичи

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские разыскивают хулигана, стрелявшего по окнам дома в деревне Торошковичи

Накануне, 1 июля в правоохранительные органы Лужского района Ленинградской области поступило заявление от 63-летней гражданки, зарегистрированной по адресу: деревня Торошковичи, Новая улица, дом 4. Заявительница сообщила о выявлении повреждения оконного стекла в ее квартире, предположительно, причиненного выстрелом из пневматического оружия.

В настоящее время компетентными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного производства по данному инциденту.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего выстрел.

Все по теме: Ленобласть, Лужский район, стрельба, хулиганство
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