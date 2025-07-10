В Петербурге ищут хулигана, стрелявшего по окнам детского сада на Рыбацком проспекте

В Невском районе Петербурга 9 июля в правоохранительные органы поступило уведомление об обнаруженных дефектах на стекле окна второго этажа детского дошкольного учреждения, находящегося в доме номер 51 по Рыбацкому проспекту. Сообщается о наличии сколов, при этом информация о пострадавших отсутствует.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники органов внутренних дел обнаружили у основания оконной конструкции три металлических сферических объекта, предположительно являющихся боеприпасами от пневматического оружия.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий в связи с данным инцидентом.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Предпринимаются активные действия, направленные на установление местонахождения и задержание лица, осуществившего стрельбу.