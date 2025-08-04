Во Фрунзенском районе задержали молодого человека за обман пенсионерки

В полицию Фрунзенского района 1 августа, незадолго до полуночи, поступило заявление от 85-летней блокадницы, проживающей в доме №39, корпус 1 по улице Олеко Дундича. Она сообщила, что стала жертвой телефонного мошенничества. В дневное время ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и убедил её в необходимости обезопасить свои сбережения от злоумышленников.

Под этим предлогом женщине было предложено передать все имеющиеся у неё деньги курьеру, что она и сделала, отдав неизвестному лицу 850 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 3 августа на Бухарестской улице был задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления.

Задержанный был помещен под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время полиция проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.