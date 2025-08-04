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Питерец.ру » Происшествия » Полицейсике задержали дебошира, напавшего на медиков в больнице на Авангардной улице

Полицейсике задержали дебошира, напавшего на медиков в больнице на Авангардной улице

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту нападения на медиков в больнице на Авангардной улице

В отдел полиции Красносельского района Петербурга поступило сообщение о происшествии, случившемся поздним вечером 2 августа в больнице, расположенной на Авангардной улице. Сотрудники медицинского учреждения сообщили о вызывающем поведении пациента, доставленного бригадой скорой помощи.

Благодаря оперативным действиям полиции, нарушитель порядка был доставлен в отделение Красносельского района. Установлено, что медики забрали находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчину от дома номер 38, корпус 2, на Новоизмайловском проспекте. Во время транспортировки в машине скорой помощи он заснул.

Однако, по прибытии в больницу, проснувшись, пациент проявил агрессию и напал на медицинский персонал, а также на охранника, прибывшего на помощь. Четверо сотрудников больницы получили травмы и нуждались в медицинской помощи. Буйного пациента задержали прибывшие сотрудники вневедомственной охраны и доставили в полицейский участок.

Выяснилось, что задержанный – 33-летний уроженец Украины, являющийся студентом одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга и проживающий в Кудрово. Причины своего поведения он объяснить не смог, ссылаясь на сильное алкогольное опьянение.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Красносельский район, телесные повреждения
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