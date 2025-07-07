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Питерец.ру » Происшествия » На улице Матроса Железняка хулиган напал на бригаду медиков

На улице Матроса Железняка хулиган напал на бригаду медиков

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали хулигана, напавшего на медиков на улице Матроса Железняка

В полицию Приморского района 5 июля поступило сообщение об инциденте у дома номер 51 по улице Матроса Железняка, где был зафиксирован факт нападения агрессивно настроенного мужчины на медицинскую бригаду.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 24-летнего уроженца Нижегородской области, причастного к инциденту.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что задержанный нанес удар кулаком фельдшеру скорой помощи, прибывшему для оказания медицинской помощи по вызову.

Задержанный нарушитель общественного порядка был доставлен в отделение полиции, где в отношении него были применены меры административного воздействия в соответствии со статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство).

Позже, из медицинского учреждения поступила информация о том, что 44-летний фельдшер скорой помощи, подвергшийся нападению, самостоятельно обратился за медицинской помощью. Медицинским персоналом у него были диагностированы ушибы. После оказания необходимой помощи, состояние фельдшера было признано удовлетворительным, и он был направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Приморский район, телесные повреждения
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