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Питерец.ру » Происшествия » На КАД пациент напал на фельдшера и вытолкнул из автомобиля скорой помощи

На КАД пациент напал на фельдшера и вытолкнул из автомобиля скорой помощи

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Ломоносовского района проводят проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи на КАД

8 июля в отделение полиции Ломоносовского района поступило сообщение от 25-летнего медицинского работника скорой помощи. Она сообщила, что во время оказания экстренной медицинской помощи на 96-м километре Кольцевой автомобильной дороги, вблизи деревни Узигонты, пациент проявил агрессию и насильно вытолкнул ее из служебного автомобиля.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали 40-летнего мужчину, проживающего в поселке Новоселье. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Для выяснения обстоятельств произошедшего мужчина был доставлен в районный отдел полиции.

Впоследствии в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что пострадавшая фельдшер госпитализирована в тяжелом состоянии с диагнозом перелом костей таза.

Согласно показаниям потерпевшей, инцидент произошел во время транспортировки пациента в больницу. Неожиданно для бригады скорой помощи, мужчина начал вести себя агрессивно и, когда автомобиль остановился, вытолкнул медицинского работника на дорогу, в результате чего она упала на бордюр.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Ленобласть, КАД, телесные повреждения, скорая помощь, Ломоносовский район
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