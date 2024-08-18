Накануне ночью, 17 августа 2024 года около 02 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация от диспетчера службы скорой медицинской помощи о том, что возле дома 5 по проспекту Энгельса в карете скорой помощи находится агрессивный пациент.
Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции около дома 5 по проспекту Энгельса задержали находившийся в состоянии ящийся в состоянии алкогольного опьянения неработающего обитатель хостела на Большеохтинском проспекте, который до приезда сотрудников полиции устроил дебош и разбил рукой стекло правой передней двери автомобиля скорой помощи.
Дебошира доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге агрессивный пациент, разбивший стекло в автомобиле скорой помощи
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга задержали агрессивного пациента скорой помощи, разбивший стекло в автомобиле
Накануне ночью, 17 августа 2024 года около 02 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация от диспетчера службы скорой медицинской помощи о том, что возле дома 5 по проспекту Энгельса в карете скорой помощи находится агрессивный пациент.
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