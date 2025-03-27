В Петербурге мужчина с самокатом напал на автомобиль скорой помощи

Накануне вечером, 26 марта около 21 часа 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга с заявлением обратился 34-летний водитель бригады скорой медицинской помощи, который сообщил о том, что у парадной дома 36 корпус 2 по Комендантскому проспекту находится агрессивный мужчина, который сначала угрожал медикам, а после нанес несколько ударов самокатом по автомобилю «скорой».

Через несколько минут возле дома 4 корпус 3 по улице Маршала Новикова сотрудники полиции задержали агрессивного персонажа. Им оказался находившийся в состоянии опьянения 28-летний неработающий житель Приморского района.

Задержанного, ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи, доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.