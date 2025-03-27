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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина с самокатом напал на автомобиль скорой помощи

В Петербурге мужчина с самокатом напал на автомобиль скорой помощи

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Приморского района задержали рецидивиста, выместившего агрессию на бригаде скорой помощи

Накануне вечером, 26 марта около 21 часа 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга с заявлением обратился 34-летний водитель бригады скорой медицинской помощи, который сообщил о том, что у парадной дома 36 корпус 2 по Комендантскому проспекту находится агрессивный мужчина, который сначала угрожал медикам, а после нанес несколько ударов самокатом по автомобилю «скорой». 

Через несколько минут возле дома 4 корпус 3 по улице Маршала Новикова сотрудники полиции задержали агрессивного персонажа.  Им оказался находившийся в состоянии опьянения 28-летний неработающий житель Приморского района. 

Задержанного, ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи, доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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