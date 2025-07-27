В Петербурге задержан мужчина избивший фельдшера скорой помощи по пути в больницу

В полицию 26 июля около 04 часов 55 минут поступило сообщение из Мариинской больницы о зарегистрированном случае обращения за медицинской помощью 27-летнего фельдшера скорой помощи с зафиксированными ушибами.

Предварительно установлено, что около полуночи бригада скорой медицинской помощи осуществляла транспортировку неизвестного пациента от дома номер 95 по Невскому проспекту в больницу. Во время перевозки, находясь в салоне автомобиля скорой помощи, пациент совершил нападение на фельдшера, нанеся ему удары.

Несмотря на сопротивление, буйного пациента удалось обездвижить. По прибытии в больницу медицинский персонал вызвал сотрудников полиции, однако нарушитель порядка успел скрыться до их прибытия. Впоследствии, благодаря оперативным действиям полиции, он был задержан и доставлен для проведения следственных мероприятий.

В отношении задержанного, 46-летнего жителя Фрунзенского района, возбудили уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (нанесение побоев). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.