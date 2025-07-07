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Питерец.ру » Происшествия » На Богатырском проспекте мужчина напал на врача частной скорой помощи

На Богатырском проспекте мужчина напал на врача частной скорой помощи

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали хулигана, напавшего на медиков в своей квартире на Богатырском проспекте

5 июля в правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступила информация о противоправных действиях в квартире дома номер 28, расположенного на Богатырском проспекте. Согласно поступившим сведениям, зафиксировано нападение на медицинского работника частной службы скорой помощи.

Оперативно прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан гражданин, проживающий в указанном доме, 34 лет.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что злоумышленник, находясь в помещении квартиры, нанес врачу удар кулаком в область лица.

Правонарушитель был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство).

Впоследствии из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 28-летнего врача скорой медицинской помощи. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести и диагностировали травмы обоих глаз.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Все по теме: Приморский район, телесные повреждения
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