На Богатырском проспекте мужчина напал на врача частной скорой помощи

5 июля в правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступила информация о противоправных действиях в квартире дома номер 28, расположенного на Богатырском проспекте. Согласно поступившим сведениям, зафиксировано нападение на медицинского работника частной службы скорой помощи.

Оперативно прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан гражданин, проживающий в указанном доме, 34 лет.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что злоумышленник, находясь в помещении квартиры, нанес врачу удар кулаком в область лица.

Правонарушитель был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство).

Впоследствии из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 28-летнего врача скорой медицинской помощи. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести и диагностировали травмы обоих глаз.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.