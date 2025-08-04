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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти произошло столкновение автобуса и поезда. Один человек погиб и 16 пострадали

В Ленобласти произошло столкновение автобуса и поезда. Один человек погиб и 16 пострадали

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские возбудили уголовное дело по факту столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде под Лодейным Полем

На перегоне между станциями Олонец и Лодейное Поле, в районе 254-го километра Мурманского шоссе, около 06 часов 20 минут произошло столкновение пассажирского поезда и туристического автобуса, перевозившего паломников в Александро-Свирский монастырь.

По предварительным данным, причиной инцидента стало пересечение автобусом железнодорожного переезда без шлагбаума. Водитель автобуса не смог своевременно завершить маневр, и произошло столкновение с задней частью транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 68-летняя женщина. Не менее двенадцати человек получили ранения различной степени тяжести и нуждаются в медицинской помощи. В автобусе находилось 37 пассажиров.

В связи с данным инцидентом следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, ДТП, автобус
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