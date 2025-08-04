В Ленобласти произошло столкновение автобуса и поезда. Один человек погиб и 16 пострадали

На перегоне между станциями Олонец и Лодейное Поле, в районе 254-го километра Мурманского шоссе, около 06 часов 20 минут произошло столкновение пассажирского поезда и туристического автобуса, перевозившего паломников в Александро-Свирский монастырь.

По предварительным данным, причиной инцидента стало пересечение автобусом железнодорожного переезда без шлагбаума. Водитель автобуса не смог своевременно завершить маневр, и произошло столкновение с задней частью транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 68-летняя женщина. Не менее двенадцати человек получили ранения различной степени тяжести и нуждаются в медицинской помощи. В автобусе находилось 37 пассажиров.

В связи с данным инцидентом следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.