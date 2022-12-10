В Ленобласти столкнулись два автобуса. Пострадало семь человек

Вчера вечером около 20 часов на автодороге "Зеленогорск - Приморск - Выборг", в районе поселка Матросова, в выборгском районе Ленинградской области произошло касательное столкновение двух автобусов "Ютонг" и "Паз", развозивших рабочих.

Как уточнили 47news в ГИБДД, по предварительным данным, в ДТП пострадали 7 человек. Трое из них мужчины. Ещё один пострадавший - водитель "Паза", его деблокировали спасатели.

По предварительной информации, один из водителей уходил от столкновения с эвакуатором. Тот выехал, чтобы вытащить легковой автомобиль из кювета, но возможно не поставил соответствующие знаки. Водитель, уходя от столкновения с эвакуатором, вывернул на встречную полосу, где произошло столкновение с другим автобусом.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники дорожной полиции.