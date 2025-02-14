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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись лесовоз с автобусом. Один человек погиб и двое пострадали

В Ленобласти столкнулись лесовоз с автобусом. Один человек погиб и двое пострадали

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту столкновения автобуса с лесовозом в Волховском районе Ленобласти

Сегодня утром, 14 февраля около 07 часов 20 минут на 21-ом километре трассы «Паша- Часовинское- Кайвокса» в Волховском районе Ленинградской области произошло столкновение лесовоза «МАЗ» с прицепом, под управлением 61-летнего водителя  и  пассажирского автобуса «ГАЗ», за рулем которого находился 59-летний  мужчина.  

В результате дорожного происшествия водитель автобуса скончался на месте происшествия. 

Две находившиеся в салоне автобуса пассажирки (женщины, на вид, 55 и 70 лет) госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Следователи по факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ведется расследование.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Волховский район, ДТП
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