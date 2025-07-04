В Ленобласти в ДТП у деревни Дятлицы один человек погиб и двое пострадали

В Ленинградской области, в Ломоносовском районе, 3 июля около 21:57 на 29-м километре трассы А120, неподалеку от деревни Дятлицы, произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина 44 лет, находившийся за рулем автомобиля «Форд Транзит», при выполнении маневра поворота не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству. В результате произошло столкновение с автомобилем марки «Ситроен», которым управлял 23-летний гражданин, прибывший из стран Центральной Азии.

В результате столкновения оба водителя получили телесные повреждения, оцениваемые как средней степени тяжести, и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. К сожалению, 23-летний пассажир автомобиля «Ситроен» скончался непосредственно на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время компетентными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей и причин случившегося.