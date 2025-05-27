В Ленобласти произошло массовое ДТП с автобусом. Один человек погиб и есть пострадавшие

Сегодня вечером, 27 мая около 20 часов 35 минут в правоохранительные органы Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на трассе, соединяющей Кингисепп и Сланцы, вблизи железнодорожного переезда. Сьолкнулись вахтовый автобус, малотоннажный грузовик "Газель" и легковой автомобиль "Шкода Октавиа".

Сотрудниками полиции, прибывшими на место аварии, было установлено, что около 20 часов 20 минут на 214-м километре автодороги "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье" водитель "Шкоды", мужчина 41 года, при движении в сторону Сланцев совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло прямое столкновение с грузовым автомобилем "Газель". После столкновения "Газель" совершила столкновение с автобусом "Ютонг", которым управлял 64-летний водитель, что привело к съезду автобуса в лесополосу.

В результате дорожной аварии водитель "Газели" скончался на месте, его личность в настоящий момент устанавливается. Пассажир "Газели" был доставлен в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести. Также пострадали один из пассажиров автобуса и водитель "Шкоды", оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Движение транспортных средств на данном участке автодороги временно ограничено.