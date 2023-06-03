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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти произошло столкновение легкового и грузового автомобилей и автобуса, водитель легковушки погиб

В Ленобласти произошло столкновение легкового и грузового автомобилей и автобуса, водитель легковушки погиб

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Лодейнопольском районе Ленинградской области

Сегодня около 11 часов 55 минут на 200 км Мурманского шоссе, вблизи деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области водитель управляя автомобилем «Мазда» пошел на обгон и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «ДАВ», после чего грузовой автомобиль совершил касательное столкновение с туристическим автобусом, в котором находилось 40 пассажиров. 

В результате ДТП водитель «Мазды» от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель грузового автомобиля госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Проводится проверка.

Устанавливаются детали происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район ДТП
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