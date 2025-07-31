В Мурино поймали угонщина машины скорой помощи

Накануне утром, в полицию Всеволожского района Ленинградской области 30 июля около 07 часов 25 минут поступило сообщение об угоне машины скорой помощи. Инцидент произошел на территории медицинского учреждения, расположенного в городе Мурино, по адресу: Воронцовский бульвар, дом 17.

Приблизительно через тридцать минут угнанный автомобиль был найден недалеко от дома номер 7 на Петровском бульваре. Обнаружено, что транспортное средство получило повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия.

На месте происшествия правоохранительными органами был задержан 23-летний гражданин, уроженец города Комсомольск-на-Амуре, подозреваемый в совершении данного преступления.

Задержанный доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно неправомерное завладение транспортным средством без намерения его похитить. В настоящее время рассматривается вопрос о применении меры пресечения в отношении подозреваемого.