В Мурино иностранец до смерти избил свою возлюбленную

24 июня 2025 года, около 23 часов 55 минут, в дежурную часть полиции Всеволожского района поступило экстренное сообщение. Согласно поступившей информации, в городе Мурино, по адресу: улица Шоссе в Лаврики, дом 57, из собственной квартиры в бессознательном состоянии была доставлена в медицинское учреждение 44-летняя местная жительница, ставшая жертвой домашнего насилия.

В рамках оперативного реагирования на полученное сообщение, сотрудниками полиции был задержан 45-летний гражданин одного из государств Закавказья, подозреваемый в совершении указанного преступления.

Впоследствии, из медицинского учреждения в правоохранительные органы поступило уведомление о кончине пострадавшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления, задержано в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.