В Мурино избили и оргабили прохожего

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 12 июня около 04 часов 50 минут поступила информация о нападении на человека, проходившего мимо дома номер 1 по улице Шувалова в городе Мурино.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что двое неустановленных лиц совершили нападение на 50-летнего мужчину. Злоумышленники нанесли прохожему телесные повреждения и похитили его мобильный телефон, оцененный в 10 000 рублей.

Благодаря оперативным действиям полиции, один из подозреваемых в совершении данного преступления был задержан менее чем через час.

Задержанным оказался 21-летний житель поселка Парголово, относящегося к Выборгскому району Санкт-Петербурга. Он был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен и изъят похищенный мобильный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание второго участника нападения.