В Петербурге поймали мужчину, подозреваемого в угоне и краже из квартиры

19 июня 2025 года, около 23 часов, в дежурную часть полиции Калининского района поступило заявление от 29-летнего гражданина. Он сообщил о незаконном завладении его транспортным средством – автомобилем марки «Фольксваген Туарег» – от дома номер 21, расположенного по Выборгскому шоссе. Согласно заявлению, владелец оставил автомобиль незапертым, с ключами в замке зажигания, и отлучился на автозаправочную станцию. Вернувшись через непродолжительное время, приблизительно через пять минут, он обнаружил отсутствие своего автомобиля на месте парковки.

Через 48 часов, потерпевший вновь обратился в правоохранительные органы, сообщив о хищении имущества из его квартиры, находящейся в доме номер 9 по проспекту Культуры. Из квартиры были похищены два портативных компьютера, манипулятор типа «мышь» для компьютера и три аппарата мобильной связи.

На основании изложенных фактов, следственными органами полиции были инициированы уголовные производства по статьям 166 (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения) и 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации.

2 июля 2025 года, около 12 часов, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции был задержан 32-летний гражданин, подозреваемый в совершении вышеуказанных противоправных деяний. Задержание было произведено в поселке Каменка, у дома номер 128.

Похищенный автомобиль «Фольксваген Туарег» был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов у дома номер 22 по Кушелевской дороге и возвращен законному владельцу.