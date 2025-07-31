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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе полицейские провели профилактический рейд на территории гаражного массива

В Красногвардейском районе полицейские провели профилактический рейд на территории гаражного массива

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Опубликовал: Антон78
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В Красногвардейском районе полиция провела профилактический рейд на территории гаражного кооператива

30 июля сотрудники Главного управления МВД провели оперативные действия в гаражном комплексе, расположенном на Шафировском проспекте.

По имеющейся информации, данная территория является одним из мест концентрации иностранных граждан, поэтому главной задачей рейда было предупреждение нарушений миграционного законодательства.

Почти триста сотрудников автомастерских, расположенных в гаражном массиве, были подвергнуты проверке со стороны полиции. Среди проверенных лиц несколько десятков оказались иностранными гражданами. Большинство из них находятся в Санкт-Петербурге на легальных основаниях.

Однако, у девяти мигрантов было выявлено нелегальное пребывание на территории Российской Федерации. Они были доставлены в отделение полиции для привлечения к административной ответственности. В скором времени будет рассматриваться вопрос об их депортации из страны.

Учитывая особенности проверяемого объекта, особое внимание было уделено автотранспортным средствам. В ходе рейда было осмотрено 67 автомобилей. Выявлены случаи нарушения правил тонировки стекол, а также обнаружены автомобили с номерными знаками, снятыми с учета. Владельцы данных транспортных средств привлечены к административной ответственности.

Полиция Санкт-Петербурга продолжает проведение рейдов на территориях, представляющих оперативный интерес, с целью предупреждения и пресечения правонарушений.

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