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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские провели профилактический рейд

В Петербурге полицейские провели профилактический рейд

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Опубликовал: Anton78
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На юге Петербурга полицейские провели миграционный профилактический рейд

В минувшие выходные в Московском и Фрунзенском районах Петербурга сотрудники правоохранительных органов провели профилактические мероприятия, в первую очередь, направленные на выявление правонарушений в сфере миграционного законодательства.

В ходе рейда сотрудники полиции проверили десятки точек общественного питания, а также свыше 30 мест компактного проживания иностранных граждан. В общей сложности в отделы полиции для разбирательства было доставлено более 250 иностранных граждан.

В ходе проверки выяснилось, что 176 мигрантов находятся на территории России с нарушением закона. Все они привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Еще несколько десятков иностранных граждан привлечены к административной ответственности за иные правонарушения, в том числе мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах.

В Московском районе во время проведения профилактического мероприятия полицейские обнаружили небольшой склад с контрафактным алкоголем, почти 200 литров. Поддельная продукция изъята, возбуждено административное дело.

Помимо этого сотрудники полиции изъяли два автомобиля и задержали одного гражданина, числящихся в розыске.

Источник: ГУ МВД
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