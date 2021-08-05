В Ленобласти полицейские провели профилактический рейд

В профилактическом рейде, проведенном на территории Кингисеппского района Ленобласти, в поселках Усть-Луга, Вистино и Котельский, было задействовано более ста полицейских, которые проверили 6 объектов.

По результатам рейда выявлены лица, находящиеся на территории России с нарушением миграционного законодательства. В отношении них составлены административные протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации).

Кроме того, по линии безопасности дорожного движения было выявлено 18 правонарушений, в том числе нарушения правил тонировки. Также были выявлены автомобили с так называемыми архивными номерами. У таких водителей были изъяты оба комплекта номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства, а сами они привлечены к административной ответственности.

Такие рейды на территории как города, так и области проводятся в постоянном режиме.