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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские провели профилактический рейд

В Ленобласти полицейские провели профилактический рейд

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проверили около полутысячи иностранных граждан на предмет соблюдения миграционного законодательства.

В профилактическом рейде, проведенном на территории Кингисеппского района Ленобласти, в поселках Усть-Луга, Вистино и Котельский, было задействовано более ста полицейских, которые проверили 6 объектов.

По результатам рейда выявлены лица, находящиеся на территории России с нарушением миграционного законодательства. В отношении них составлены административные протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации).

Кроме того, по линии безопасности дорожного движения было выявлено 18 правонарушений, в том числе нарушения правил тонировки. Также были выявлены автомобили с так называемыми архивными номерами. У таких водителей были изъяты оба комплекта номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства, а сами они привлечены к административной ответственности.

Такие рейды на территории как города, так и области проводятся в постоянном режиме.

Источник: ГУ МВД
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