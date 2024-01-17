Во Фрунзенском районе полицейские провели рейд на пищевом производстве

Вчера, 16 января 2024 года сотрудниками миграционной службы Главка при поддержке спецполка полиции ГУ МВД РФ было проведено профилактическое мероприятие по пресечению нарушений миграционного законодательства на базе пищевых продуктов на улице Салова.

Ранее несколько граждан государств ближнего зарубежья, работавшие на этом предприятии, были доставлены в один из райотделов полиции за участие в драке, и при проверке установлено, что на территории РФ они - с нарушениями миграционного законодательства.

Было решено проверить всех работников-иностранцев данного пищевого производства.

Всего проверке подверглись около 100 трудовых мигрантов.

Подавляющее большинство находится на территории России на законных основаниях.

Вместе с тем, почти у 20 человек были выявлены нарушения миграционного законодательства.

Их доставили в отделы полиции для разбирательства и привлечения к административной ответственности.