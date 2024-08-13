Полицейские Петербурга провели масштабный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства на крупных оптовых городских рынках: на Софийской улице, на проспекте Непокоренных и в Петро-Славянке.
В мероприятии было задействовано около 250 сотрудников различных подразделений полиции: ДПС, патрульно-постовой, миграционной, кинологической служб, оперативные подразделения.
Силами полиции было проверено 2075 граждан, из них больше половины – мигранты.
Более 100 иностранцев находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.
Они привлечены к административной ответственности и доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.
Кроме того, сотрудники ГАИ выявили 139 нарушений по линии безопасности дорожного движения, водители привлечены к административной ответственности.
Проверки будут проводиться на регулярной основе.
В Петербурге полицейские провели рейд на оптовых рынках
Полицейские Петербурга провели масштабный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства на крупных оптовых городских рынках: на Софийской улице, на проспекте Непокоренных и в Петро-Славянке.