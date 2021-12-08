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Питерец.ру » Общество » В Петербурге полицейские провели рейды по этническим кафе

В Петербурге полицейские провели рейды по этническим кафе

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Опубликовал: Anton78
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В Красногвардейском районе полиция провела профилактический рейд по этническим кафе

В минувшие выходные полицейские Красногвардейского района Петербурга провели профилактический рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Объектами проверки стали два заведения общепита на проспекте Энергетиков и проспекте Косыгина.

По результатам рейда в полицию было доставлено 34 иностранных гражданина для административного разбирательства. В результате проверки было установлено, что 17 мигрантов находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Все они привлечены к административной ответственности. Четверо из них помещены в Центр временного содержания иностранных граждан в связи с принятым решением об административном выдворении за пределы Российской Федерации

Источник: ГУ МВД
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