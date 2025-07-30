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В Петербурге ликвидирован подпольный оружейных цех

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Опубликовал: Антон78
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В Петербурге полицейские ликвидировали подпольный оружейных цех, украшенный муляжом морской мины

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия и боеприпасов на территории региона.

Весной текущего года полицейскими был задокументирован факт реализации 42-летним жителем Санкт-Петербурга, работающим в шиномонтажной мастерской, переделанного пистолета Макарова, укомплектованного магазином и восемью боевыми патронами к нему. Кроме того, им было реализовано гладкоствольное охотничье ружье иностранного производства, а также 48 патронов калибра 9*18 мм и 10 охотничьих патронов.

Изъятый арсенал был направлен на экспертное исследование, которое подтвердило его пригодность для стрельбы. Следственным управлением УМВД России по Приморскому району были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе оперативного сопровождения уголовных дел было установлено, что поставщиком оружия и патронов для работника шиномонтажа являлся 69-летний житель Фрунзенского района Санкт-Петербурга, занимавшийся незаконными раскопками и реставрацией оружия. В нежилом помещении на первом этаже дома на шоссе Революции им была оборудована мастерская, где оружие восстанавливалось и переделывалось. Хранение незаконного арсенала осуществлял 54-летний житель Колтушей.

28 июля 2025 года участники преступной группы были задержаны сотрудниками УУР ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке Специального полка полиции Главка. В ходе обысков по местам проживания задержанных и в подпольной мастерской были обнаружены и изъяты пистолет Макарова, два пистолета марки Glock-19, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет Grand Power, составные части к ним, а также 12 нарезных стволов для ружей, более 1000 патронов различного калибра, порох и инструменты для изготовления оружия. Все изъятое направлено на экспертизу. До избрания меры пресечения задержанные помещены под стражу. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанных, а также источников приобретения оружия и боеприпасов.

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